Посольство США: у Сенцова має бути можливість особисто отримати премію Сахарова

У засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова має бути можливість особисто отримати премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова, яку вручають за внесок у захист прав людини, заявило посольство США в Києві.

«В Олега має бути можливість особисто отримати цю заслужену нагороду: Росія повинна негайно звільнити його та всіх інших політв'язнів», – зазначило посольство на своїй сторінці у Twitter.

На думку представників американської дипломатичної місії, присудження Сенцову премії «є ще одним підтвердженням того, що він є в’язнем сумління».

25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі оголосили, що лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став український режисер Олег Сенцов.

Українець засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

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