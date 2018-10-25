Із четвертої спроби. Кого з українців і за що номінували на премію Сахарова​

Кінорежисер та політв’язень Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова «За свободу думки» – таке рішення ухвалив Європейський парламент 25 жовтня. Сенцов став першим українцем, якому присудили правозахисну нагороду, проте не першим номінантом. Радіо Свобода згадує інших українських номінантів, які претендували на премію раніше.

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2014 рік: Євромайдан

Рух за євроінтеграцію, який вилився в події Революції гідності 2013–2014 року, увійшов до переліку фіналістів премії «За свободу думки». Протести Євромайдану, що прокотилися по всій Україні, завершились поваленням режиму Віктора Януковича.

Цю кандидатуру висунув член Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський разом із 52 колегами-європарламентарями.

Представниками Євромайдану, згідно з переліком номінантів, були народні депутати Мустафа Найєм і Тетяна Чорновол, співачка, переможниця «Євробачення» 2004 року Руслана Лижичко й активістка Єлизавета Щепетильникова.

Нагороду 2014 року врешті отримав лікар-гінеколог і правозахисник з Демократичної республіки Конго Деніс Муквеґе. У такий спосіб Європарламент відзначив його допомогу жінкам, постраждалим від сексуального насильства під час військового конфлікту в Конго.

2016 рік: Мустафа Джемілєв

«Колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу, дисидент радянської епохи та народний депутат України, який відстоював права людей та зокрема національних меншин протягом більш ніж пів століття» – так описали кандидатуру Мустафи Джемілєва в переліку номінантів на премію Сахарова.

Як і Олег Сенцов, Мустафа Джемілєв вдавався до голодування, щоб висловити свій протест проти режиму, який його ув’язнив – найдовше з них (і найдовше політичне голодування в історії) тривало 303 дні. Після анексії Криму 2014 року він знову, як і в часи депортації, не може повернутись на півострів.

Яцек Саріуш-Вольський, який і цього разу підтримував представника України як кандидата на премію Сахарова, звертав увагу на його «невтомну боротьбу за свободу і права людини». Член Європарламенту від Естонії Тунне Келам назвав Джемілєва «людиною, яка захищає не тільки права кримських татар, а й права українців».

А британський європарламентар Чарльз Таннок вказав на те, що Джемілєва з академіком Сахаровим поєднує дисидентське минуле, а також, що він «тривалий час боровся проти тиранії і комуністичного гноблення». Такі характеристики дозволили Джемілєву пройти до трійки фіналістів премії.

Втім, у 2016 році нагороду отримали Надія Мурад та Ламія Аджи Башар – єзидські правозахисниці з Іраку, які зазнали сексуального рабства в полоні екстремістської організації «Ісламська держава», але змогли втекти.

2015 рік: Надія Савченко

Українська військова-штурман, згодом – народний депутат від фракції «Батьківщина» Надія Савченко стала відомою після того, як потрапила в полон російських гібридних сил на окупованій частині Луганщини і була ув’язнена в Росії.

Під час ув’язнення Савченко її не лише обрали до парламенту, а й включили до української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Європарламентар із Польщі Анна Фотига назвала її символом більш ніж 150 (на той момент) українців, ув’язнених в Росії або на окупованому Кримському півострові після початку російської агресії.

Премію Сахарова 2015 року присудили Раїфу Бадаві – саудівському блогерові й громадському активістові, засновнику сайту Free Saudi Liberals. У Саудівській Аравії його засудили до 10 років ув’язнення, 1000 ударів батогом і штрафу в 200 тисяч євро «за образу ісламу».

​Цією нагородою Європарламент відзначив боротьбу Бадаві за свободу слова. Бадаві не зміг бути присутнім на врученні через те, що відбуває термін ув’язнення – нагороду передали його дружині Енсаф Хайдар.

Церемонія вручення премії імені Сахарова «За свободу думки» 2018 року відбудеться 12 грудня. Зараз не відомо, чи зможе Олег Сенцов особисто її отримати – попри те, що його звільнення вимагають дипломати та правозахисники в Україні і світі.

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