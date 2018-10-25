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25 Жовтень 2018, Київ 13:07
Новини | Політика

Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі

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Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії. Рішення оголосили 25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше Сенцов потрапив до списку фіналістів на отримання премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, два інші претенденти – Насер Зефзафі, лідер Гірака, масового руху непокори в районі Ріф, Марокко, який проводить боротьбу з корупцією, пригніченням і зловживаннями владою, та громадські організації, що захищають права людини і рятують мігрантів у Середземному морі.

На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті.

Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі.

Від 1988 року Європарламент присуджує премію Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини і засадничі свободи. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Минулого року лауреатами премії Сахарова стали демократична опозиція і політв’язні Венесуели.

Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії
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Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

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