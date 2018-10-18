Кольченко в листі Сенцову: імперії не вічні, тирана скинуть

Засуджений у Росії українець Олександр Кольченко написав листа засудженому українському режисерові Олегу Сенцову, який нещодавно припинив голодування, повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, передавши текст листа «Укрінформу».

«Мені дуже шкода, що заявлена тобою мета так і не досягнута, навіть частково. Мені вже в кінці тижневого голодування здавалося, що всі наші старання марні, хоча я десь у глибині душі сподівався, що я помиляюся. Весь період твого голодування намагався в міру можливості відслідковувати новини про тебе, дуже переживаю за тебе», – цитує Кольченка агентство.

Він додав, що дуже важко змиритися з думкою про те, що «перебуваючи тут, ти, як крихта, – безсилий, не в силах ні на що вплинути».

«Мені дуже важко уявити ту міру, в якій ти почуваєш себе стомленим і розчарованим. Не впадай у відчай і пам'ятай, що імперії не вічні, тирана скинуть. З кожним днем упевненість в цьому все виразніше. Одужуй скоріше! Бережи себе», – пише Кольченко.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали. Окрім них, за цією справою проходили й були засуджені Геннадій Афанасьєв (пізніше звільнений завдяки обміну) та Олексій Чирній.

Сенцов голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Режисер припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

31 травня Кольченко також оголосив про початок голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Однак 7 червня він припинив голодування.