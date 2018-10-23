У Польщі Сенцову присудили нагороду Pro Dignitate Humana

Українському режисеру Олегу Сенцову присудили у Польщі нагороду Pro Dignitate Humana. Про це 23 жовтня повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч під час зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним.

«Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму», – зазначив Чапутович.

Премія Pro Dignitate Humanа була заснована міністром закордонних справ Радославом Сікорським у 2011 році.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».