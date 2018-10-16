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16 Жовтень 2018, Київ 16:46
Новини | Політика

Сестра Сенцова заявила, що поки ніхто не може сказати, чи виживе він

Каплан розповіла, що за час голодування у Сенцова постраждали практично всі внутрішні органи

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За час голодування у українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській колонії, «постраждали практично всі внутрішні органи» і ніхто не може сказати, чи виживе він. Про це 16 жовтня на прес-конференції в Києві розповіла сестра Сенцова Наталія Каплан, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Пішов (з голодування – ред.) з дуже підірваним здоров'ям. У нього постраждали, досить серйозно, практично всі внутрішні органи. Печінка почала розкладатись, ускладнення на мозок, з'явилася ішемія, аритмія до інших неприємностей. Там повний набір», – сказала Каплан.

За її словами, вихід з голодування досить серйозна процедура і «ніхто не може сказати, чи виживе Олег».

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходомчерез загрозу насильницького годування».

Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії
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Голодування в тюрмах. Спогади політв’язнів | Крим.Реалії

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