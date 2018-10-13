На книжковому ярмарку у Франкфурті читають оповідання Сенцова

У німецькому Франкфурті на книжковій виставці Андрій Курков, Сергій Плохій, Вікторія Амеліна і Юрій Дуркот читають оповідання ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова англійською й німецькою мовами. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Український інститут книги і веде пряму трансляцію події.

Книжка оповідань засудженого в Росії українського режисера – серед ТОП-10 творів, які українські видавництва привезли на виставку, поінформувало видання НВ.

«Цього року фокус програми у Франкфурті – це правозахисна тематика, у нас будуть читання присвячені Олегу Сенцову, буде захід із Мустафою Джемілєвим, який власне і розкриє тему дисидентства, і правозахисну тему», – розповіла ТСН керівник міжнародних проектів Українського інституту книги Марія Ковальчук.

Про те, що на виставку прибув уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв – повідомляється на його сторінці в Facebook.

Раніше російські ЗМІ, посилаючись на заступника директора російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерія Максименка, повідомили, що Олег Сенцов почав писати сценарій для майбутнього фільму.

Цього місяця стало відомо, що Олег Сенцов 6 жовтня припиняє голодування, яке оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. У листі він пояснив це загрозою примусового годування.