Денісова просить російську сторону надати документи щодо голодування Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона наразі не надала якихось документів на підтвердження того, що ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

В ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії Денісова розповіла, що вона знову звернулася до Росії із закликом надати такі документи.

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«Анатолій Сак, уповноважений з Ямало-Ненецького автономного округу, сказав, що Олег не припинив голодування. Я намагалася додзвонитися до Сака. Він сказав, що всі питання до Москалькової. А Москалькова сказала, що він припинив. Я вчора знову звернулася з такими ж листами, надати мені все-таки підтвердження того чи іншого факту. І тому я обов’язково буду боротися», – сказала омбудсмен.

Напередодні адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що йому нічого не відомо про нібито продовження голодування українського режисера. Про це він говорив, коментуючи заяву омбудсмена в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолія Сака, який сказав, що не отримував заяву Сенцова про припинення голодування.

При цьому заступник директора Федеральної служби Росії з виконання покарань Валерій Максименко і російський омбудсмен Тетяна Москалькова підтвердили, що Сенцов припинив голодування.

5 жовтня російські тюремники заявили, що Сенцов «письмово погодився на прийом їжі».

Пізніше стало відомо, що Сенцов припинить голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

Сенцов голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує з політичних мотивів.