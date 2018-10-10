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10 Жовтень 2018, Київ 21:50
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Активісти передали до адміністрації Путіна петицію щодо звільнення українських в’язнів

Активісти передали до адміністрації Путіна петицію щодо звільнення українських в’язнів
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Російські активісти подали до адміністрації президента Росії Володимира Путіна петицію, в якій закликали до обміну засуджених у російських та українських в’язницях. Петиція, яку підписали більш ніж 60 тисяч осіб, закликає, щоб українського режисера Олега Сенцова теж включили в цей список для обміну. Олег Сенцов, який нещодавно перервав 145-денне голодування, вимагає звільнити десятків інших українців, яких він вважає політичними в’язнями Росії. У зверненні сказано, що багато людей з обох сторін опинилися за ґратами з початку війни на сході України у 2014 році.

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