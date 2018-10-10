Російський омбудсмен заявляє, що Сенцов «виглядає цілком здоровим і вживає їжу»

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов «виглядає цілком здоровим», заявила уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова із посиланням на омбудсмена в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолія Сака.

«Під час бесіди на питання про самопочуття Сенцов відповів, що почуває себе добре. За словами Анатолія Сака, Олег Сенцов виглядає цілком здоровим і регулярно вживає їжу під пильним наглядом медичного персоналу. Скарг на умови утримання, харчування та медичне обслуговування Сенцов не висловив», – йдеться в заяві Москалькової.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».