Співрежисером фільму за п’єсою Сенцова стане Ахтем Сейтаблаєв

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сейтаблаєв, відомий за фільмами «Хайтарма» і «Кіборги», разом із засудженим в Росії режисером Олегом Сенцовим екранізуватиме його п’єсу «Номери». Про це 16 жовтня на прес-конференції в Києві повідомила продюсер майбутнього фільму Анна Паленчук, повідомляє кореспондент проекту Радіо Совбода Крим.Реалії.

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«Я зі страхом брався до читання цієї п’єси. Знаючи Олега і знаючи, що з ним зараз відбувається, скажу відверто: я дуже боявся, що мені не сподобається. Але сам для себе вирішив, що в разі чого напишу, що це не мій матеріал і я не бачу себе в контексті того, як я міг би його реалізувати. З великою радістю я відчув, що мені дуже сподобається», – сказав Сейтаблаєв.​

Режисер додав, що зняти цей фільм для нього буде «викликом».

16 жовтня в Києві повідомили про початок виробництва фільму «Номери» за п’єсою українського режисера Олега Сенцова.

За словами міністра культури України Євгена Нищука, п’єса Сенцова отримала фінансову підтримку Міністерства культури України за результатами конкурсного відбору кінопроектів патріотичного спрямування.

За повідомленнями, прем’єра театрального спектаклю «Номери» за п’єсою Олега Сенцова планується на кінець листопада 2018 року.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».