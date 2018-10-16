Російські тюремники заявили, що стан Сенцова «задовільний»

Стан українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться у російській колоній «задовільний». Про це повідомили 16 жовтня у Федеральній службі виконання покарань Росії.

«У зв'язку з поширенням у ЗМІ інформації про погіршення стану здоров'я засудженого Олега Сенцова повідомляємо, що дані відомості не відповідають дійсності. В даний час стан його здоров'я медичними працівниками оцінюється як задовільний», – ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Сенцов знаходиться у медичній частині колонії під наглядом медичних працівників, і госпіталізації до реанімаційного відділення не потребує.

«Рекомендоване лікарями-фахівцями лікування і харчування дотримується в повному обсязі», – стверджують у службі.

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Сестра Сенцова, Наталія Каплан, сьогодні розповіла, що за час голодування у нього «постраждали практично всі внутрішні органи» і ніхто не може сказати, чи виживе він.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходомчерез загрозу насильницького годування».