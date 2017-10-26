Лауреатом премії Сахарова стала опозиція Венесуели

Лауреатами премії Сахарова «За свободу думки» в 2017 році стали демократична опозиція і політв’язні Венесуели. Рішення оголосили 26 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Церемонія нагородження відбудеться в грудні.

У Венесуелі протягом кількох місяців триває політична й економічна криза. Протестувальники всередині країни і західні уряди критикували уряд президента Ніколаса Мадуро в авторитарності.

Владний режим Венесуели, якому протистоїть опозиційно налаштований парламент країни, влаштував вибори до новостворених «конституційних зборів», які бойкотували і не визнали опозиційні сили і які відтак складаються з самих прихильників режиму. Ці збори, завданням яких теоретично було створення нової Конституції, заявили, що перебирають на себе й функції парламенту. Збори також без голосування схвалили усунення головного прокурора країни. А Верховний суд Венесуели, теж підконтрольний владі, усунув із посад і арештував кількох відомих мерів міст з лав опозиції.

«Від початку року понад 130 людей загинули під час вуличних протестів, більшість із них – на антиурядових демонстраціях, і ще понад 500 людей були свавільно ув’язнені», – йдеться в заяві Європейського парламенту.

Премія Сахарова була заснована Європарламентом в 1988 році і вручається за видатний внесок в захист прав людини і основних свобод. У грошовому вираженні вона становить 50 тисяч євро.

Минулого року премію отримали правозахисниці з Іраку Надіа Мурад і Ламія Аджи Башар – захисники спільноти єзидів і жінок, які пережили сексуальне рабство угруповання «Ісламська держава».

У різні роки лауреатами премії ставали Нельсон Мандела, Білоруська асоціація журналістів, «Репортери без кордонів» і російське правозахисне товариство «Меморіал».