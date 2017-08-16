Лавров: криза у Венесуелі має бути вирішена «без зовнішнього тиску»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що криза у Венесуелі має бути вирішена мирно і без зовнішнього втручання.

За його словами, Венесуела має «подолати розбіжності, що існують в країні, виключно в мирний спосіб, через загальнонаціональний діалог без будь-якого тиску ззовні, не кажучи вже про неприйнятність загроз військового втручання у внутрішні справи цієї країни».

Лавров сказав про це 16 серпня після переговорів із міністром закордонних справ Болівії Фернандо Хуанакуні Мамані в Москві.

14 серпня віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати Америки вдадуться до всіх своїх можливостей, щоб відновити демократію у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп «дав чітко знати, що ми не будемо лише споглядати, коли Венесуела скочується в диктатуру», – сказав він.

Пенс наголосив, що колапс венесуельської держави «загрожує безпеці і розквітові цілої півкулі і народу Сполучених Штатів».

У Венесуелі останнім часом спалахують масові заворушення на знак протесту проти кроків Мадуро на посилення своєї влади і на придушення опозиційних до нього сил. Тисячі венесуельців утекли до сусідніх Колумбії і Бразилії від економічної і політичної нестабільності.