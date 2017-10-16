Венесуела: опозиція відмовляється визнати підсумки регіональних виборів

У Венесуелі опозиція відмовилася визнати підсумки регіональних виборів

Виборча рада Венесуели 16 жовтня оголосила результати недільних регіональних виборів.

Союзники чинного президента Ніколаса Мадуро перемогли у більшості регіонів. Опозиція відмовилася визнати оголошені результати.

Згідно з офіційними результатами, представники правлячої партії перемогли на виборах у 17 з 23 штатів країни.

Попередні опитування показували, що опозиціонери лідирували, за різними оцінками, в 11-18 штатах. Явка становила 61%. Президент Ніколас Мадуро оголосив «чисту перемогу».

Представник парламентського блоку «Круглий стіл демократичної єдності» Херардо Блайд заявив, що вибори пройшли з порушеннями, тож визнати їхні результати неможливо.

За інформацією агенції AFP, влада Венесуеали не допустили на вибори жодного міжнародного спостерігача.

Раніше владний режим Венесуели, якому протистоїть опозиційно налаштований парламент країни, влаштував вибори до новостворених «конституційних зборів», які бойкотували і не визнали опозиційні сили і які відтак складаються з самих прихильників режиму. Ці збори, завданням яких теоретично було створення нової Конституції, заявили, що перебирають на себе й функції парламенту. Збори також без голосування схвалили усунення головного прокурора країни. А Верховний суд Венесуели, теж підконтрольний владі, усунув із посад і арештував кількох відомих мерів міст з лав опозиції.

Унаслідок протистояння владних сил і опозиції у Венесуелі лише за цей рік загинули у сутичках понад 100 людей.