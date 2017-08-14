Віце-президент США попередив, що Вашингтон не буде лише споглядати скочування Венесуели в диктатуру

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати Америки вдадуться до всіх своїх можливостей, щоб відновити демократію у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп «дав чітко знати, що ми не будемо лише споглядати, коли Венесуела скочується в диктатуру», – сказав він на прес-конференції, перебуваючи в сусідній Колумбії.

Пенс наголосив, що колапс венесуельської держави «загрожує безпеці і розквітові цілої півкулі і народу Сполучених Штатів».

Зі схожими заявами віце-президент США вже виступав у неділю, коли прибув до Колумбії. Тоді президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявив на спільній прес-конференції після зустрічі двох керівників, що заявив Майкові Пенсу, що США не мають навіть думати про воєнну акцію у Венесуелі.

Пенс перебуває з тижневим візитом у низці країн Центральної і Південної Америки, прибувши до Колумбії в неділю після того, як у суботу Трамп заявив, що не виключає «воєнного варіанту» у відповідь на кризу у Венесуелі. Міністерство закордонних справ Колумбії тоді ж засудило заяву президента США, заявивши, що виступає проти будь-яких воєнних заходів щодо Венесуели.

Саме тема Венесуели, як очікують, буде головною і в перебігу подальших частин візиту Майка Пенса – до Аргентини, Чилі і Панами, сказав журналістам чільний посадовець адміністрації США. За словами цього неназваного посадовця, «всі ці країни засвідчили рішучу підтримку демократії і відкинули диктатуру режиму» президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

У Венесуелі останнім часом спалахують масові заворушення на знак протесту проти кроків Мадуро на посилення своєї влади і на придушення опозиційних до нього сил. Тисячі венесуельців утекли до сусідніх Колумбії і Бразилії від економічної і політичної нестабільності.