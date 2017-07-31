ЄС занепокоєний долею демократії у Венесуелі

Європейський союз висловив занепокоєння щодо майбутнього демократії у Венесуелі після суперечливих виборів до асамблеї, яка отримає повноваження змінювати конституцію країни.

31 липня речниця Єврокомісії Міна Андреєва заявила, що голосування «збільшило розділ і надалі делегітимізує демократично обрані інституції Венесуели».

Вибори 30 липня відбулися на тлі насильства, під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше 10 людей. Опозиція закликала продовжити антиурядові виступи 31 липня.

Виборча комісія заявила про активність виборців на рівні 41,5%. Проте представники опозиції заявили, що явка завищена щонайменше вдвічі.

Нова конституційна асамблея отримає повноваження змінювати конституцію і розпускати конгрес, який контролюють противники чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Він заявляє, що асамблея – єдиний шлях до відновлення порядку в країні.

Опозиційні партії закликали до бойкоту виборів, заявляючи, що створення асамблеї дозволить президентові розпустити Конгрес, відкласти вибори і переписати виборче законодавство для концентрації влади в своїх руках.

Упродовж місяців протестів загинули 120 людей.

Раніше США повідомили, що розглянуть можливість запровадити широкі економічні санкції проти Венесуели в разі скликання конституційної асамблеї.

Опозиція Венесуели закликала до подальших протестів і до масової акції в Каракасі 2 серпня, коли має відбутися перше зібрання асамблеї.