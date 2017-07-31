Президент Венесуели привітав вибори, які відбулися на тлі насильства

Президент Венесуели Ніколас Мадуро привітав вибори нвої Конституційної асамблеї як «найбільший із будь коли поданих голосів за революцію». З такими коментарями Мадуро виступив перед сотнями прихильників у столиці країни Каракасі після того, як виборча комісія оголосила про явку на рівні 41,5%.

Опозиціонери заявляють, що явка завищена щонайменше вдвічі.

Вибори 30 липня відбулися на тлі насильства, під час протестів у Країні загинули щонайменше 10 людей. Опозиція закликала продовжити антиурядові виступи 31 липня.

Опозиційні партії закликали до бойкоту виборів, заявивши, що створення Конституційної асамблеї дозволить Мадуро розпустити контрольований опозицією парламент, перенести майбутні вибори та переписати виборчі правила для зміцнення президентської влади.

За кілька місяців протестів у Венесуелі загинули близько 120 людей.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 30 липня написала у мережі Twitter, що організовані владою Венесуели вибори були «шахрайством» та «кроком до диктатури». Президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати широкі економічні санкції проти Каракаса.