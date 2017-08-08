ООН закликає владу Венесуели припинити насильство

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликає Каракас зупинити тиск на парламент і припинити переслідування протестувальників. Він зазначив, що учасників акцій протесту у Венесуелі незаконно відправляють під трибунал і катують у тюрмах, без справедливого суду.

За інформацією аль-Хусейна, під час протестів, що розпочалися у квітні, у Венесуелі загинули 124 людини. У 46 випадках смерть протестантів сталася з вини поліцейських, в 27 – з вини збройних проурядових угруповань. 8 постраждалих – самі поліцейські.

Правозахисники відзначають, що затриманих катують електрошоком і газом. Є факти насильства над журналістами.

Раніше ЄС, США і ООН зажадали від влади країни звільнити заарештованих раніше лідерів опозиції Леопольда Лопеса і Антоніо Ледесму.

З початку квітня у Венесуелі тривають масштабні акції протесту проти рішення уряду розширити повноваження президента країни Ніколаса Мадуро і обмежити функції парламенту, контрольованого опозицією. 30 липня, попри протести і тиск міжнародної спільноти, влада країни провела вибори до так званої «Конституційної асамблеї», яка зможе реформувати систему державного управління і змінювати конституцію. Ніколас Мадуро заявляє, що асамблея – єдиний шлях відновлення порядку у країні. Опозиція закликала до подальших протестів.