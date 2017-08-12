Каракас звинувачує Трампа у порушенні суверенітету

Влада Венесуели рішуче відкидає можливість воєнного втручання Вашингтона через загострення політичної кризи у цій країні. У Каракасі розцінюють слова президента США Дональда Трампа як «акт ворожості» і загрозу стабільності у регіоні.

12 серпня на зустрічі з іноземними дипломатами у Каракасі міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса назвав слова Трампа посяганням на суверенітет країни і порушенням міжнародного права і Статуту ООН. На зустрічі був присутній голова дипломатичного представництва США у Каракасі Лі Маккленні.

Напередодні під час виступу у Нью-Джерсі Трамп не виключив можливість воєнного втручання у Венесуелі.

У той же день речниця Білого дому Сейра Гакабі Сандерз відхилила прохання венесуельського президента Ніколаса Мадуро про телефонну розмову з Трампом, заявивши, що це стане можливим лише після «відновлення демократії» у країні. В оприлюдненій заяві Білого дому мовиться, що президент США вимагає, щоб Мадуро поважав Конституцію Венесуели, провів вільні і чесні вибори, звільнив політичних в’язнів і припинив порушення прав людини.