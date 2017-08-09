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09 Серпень 2017, Київ 21:28
Новини | Міжнародні

17 країн не визнали «конституційну асамблею» Венесуели

Сутички під час протестів у Венесуелі, 30 липня 2017 року

17 держав Південної і Північної Америки відмовилися визнати легітимність так званої «конституційної асамблеї» Венесуели. Про це мовиться у спільній заяві голів МЗС нового регіонального блоку, що включає Канаду, Бразилію, Аргентину, Мексику, Чилі, Колумбію і Перу.

На зустрічі в Перу учасники засудили «падіння демократичного ладу» у Венесуелі і домовилися вважати єдиними законними рішення парламенту країни.

Під час виступу на підсумковій прес-конференції, голова МЗС Перу Рікардо Ліна назвав режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро диктатурою.

Багато країн і міжнародних організацій розцінюють створення «конституційної асамблеї» під керівництвом прихильників Мадуро як його спробу узурпувати владу.

8 серпня на зустрічі у Каракасі підтримку Ніколасу Мадуро висловила регіональна група ALBA, що об’єднує латиноамериканські країни з лівими режимами: Венесуелу, Нікарагуа, Еквадор і Кубу.

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