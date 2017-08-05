Mercosur призупинив членство Венесуели через порушення норм демократії

Загальний ринок країн Південної Америки, Mercosur, призупинив членство Венесуели на невизначений час через порушенням у країні норм демократії.

Про це рішення оголосили 5 серпня на зустрічі в бразильському Сан-Паулу голови МЗС Аргентини, Парагваю, Уругваю і Бразилії. Організація вимагає відновити демократичний лад, звільнити політв’язнів і почати процес «політичного переходу влади», мовиться в ухваленій заяві.

У той же час голова МЗС Бразилії Алоїс Нуньєс зазначив, що санкції не стосуються торгової і міграційної політики Mercosur через побоювання погіршити гуманітарну кризу у Венесуелі.

Як тільки про рішення спільного ринку країн Південної Америки стало відомо, венесуельська проурядова «конституційна асамблея» відправила у відставку генерального прокурора Луїзу Ортегу, яка виступає проти політики президента Ніколаса Мадуро.

Уряди різних країн, міжнародні організації розцінили як спробу узурпації владу президентом нещодавні вибори до так званої «конституційної асамблеї» з необмеженими повноваженнями. Вона створена Мадуро на противагу опозиційному парламенту.

У Венесуелі, що входить у десятку провідних нафтовидобувних країн, триває масштабна соціально-економічна криза: країна потерпає від браку продуктів харчування, медикаментів, стрімко зростають ціни, знижується курс місцевої валюти. Жертвами сутичок у країні за 4 місяці стали понад 120 людей.