У Венесуелі заарештували лідерів опозиції

Сили безпеки Венесуели арештували двох опозиційних лідерів після суперечливих виборів до асамблеї, яка зможе змінювати конституцію країни.

Родичі Леопольдо Лопеса й Антоніо Ледезми 1 серпня повідомили, що двох лідерів затримали у них вдома під час нічних рейдів.

Від початку квітня у Венесуелі відбуваються масштабні акції протесту проти рішення уряду розширити повноваження президента країни й обмежити функції парламенту, контрольованого опозицією.

30 липня, незважаючи на акції протесту і тиск міжнародної спільноти, влада країни провела вибори до Конституційної асамблеї, яка зможе реформувати систему державного управління і змінювати конституцію. Під час протестів у день голосування щонайменше 10 людей загинули.

31 липня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про перемогу на виборах. У той же день США запровадили фінансові санкції щодо Мадуро, назвавши його «диктатором, який загрожує демократії своєї країни».

Президент Венесуели заявляє, що асамблея – єдиний шлях відновлення порядку в країні. Опозиція закликала до подальших протестів і до масової акції в Каракасі 2 серпня, коли має відбутися перше зібрання асамблеї.