Україна занепокоєна політичним протистоянням і насильством у Венесуелі

Україна занепокоєна зростанням політичного протистояння і насильства у Венесуелі після суперечливих виборів до асамблеї, яка отримає повноваження змінювати конституцію країни.

«Ми рішуче засуджуємо спроби уряду Венесуели узурпувати владу, порушуючи основні демократичні права і свободи своїх громадян, включаючи право на мирні зібрання та вільне волевиявлення. Це вже не вперше, коли Венесуела демонструє неповагу до демократичних норм і принципів міжнародного права. Свого часу, Венесуела не підтримала суверенітет та територіальну цілісність України під час голосування важливих для України та всього цивілізованого світу Резолюцій ГА ООН», – мовиться у заяві МЗС України, опублікованому ввечері 31 липня.

Раніше у понеділок Європейський союз висловив занепокоєння щодо майбутнього демократії у Венесуелі.

Вибори 30 липня відбулися на тлі насильства, під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше 10 людей. Опозиція закликала продовжити антиурядові виступи 31 липня.

Виборча комісія заявила про активність виборців на рівні 41,5%. Проте представники опозиції заявили, що явка завищена щонайменше вдвічі.

Нова конституційна асамблея отримає повноваження змінювати конституцію і розпускати конгрес, який контролюють противники чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Він заявляє, що асамблея – єдиний шлях до відновлення порядку в країні.

Опозиційні партії закликали до бойкоту виборів, заявляючи, що створення асамблеї дозволить президентові розпустити Конгрес, відкласти вибори і переписати виборче законодавство для концентрації влади в своїх руках.

Упродовж місяців протестів загинули 120 людей.

Опозиція Венесуели закликала до подальших протестів і до масової акції в Каракасі 2 серпня, коли має відбутися перше зібрання асамблеї.