США запровадили санкції проти президента Венесуели Мадуро

США запровадили санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це 31 липня повідомили в американському Міністерстві фінансів.

Санкції передбачають замороження активів Мадуро і заборону американським громадянам мати з ним справи.

«Вчорашні нелегальні вибори підтвердили, що Мадуро є диктатором, який зневажає народ Венесуели», – зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Раніше Вашингтон пообіцяв посилити обмежувальні заходи проти венесуельських посадовців після проведення там виборів до Конституційної асамблеї, проти яких виступала опозиція.

Голосування 30 липня відбулися на тлі насильства, під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше 10 людей. Опозиція закликала продовжити антиурядові виступи 31 липня.

Виборча комісія заявила про активність виборців на рівні 41,5%. Проте представники опозиції заявили, що явка завищена щонайменше вдвічі.

Нова конституційна асамблея отримає повноваження змінювати конституцію і розпускати конгрес, який контролюють противники чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Він заявляє, що асамблея – єдиний шлях до відновлення порядку в країні.

Опозиційні партії закликали до бойкоту виборів, заявляючи, що створення асамблеї дозволить президентові розпустити Конгрес, відкласти вибори і переписати виборче законодавство для концентрації влади в своїх руках.

Упродовж місяців протестів загинули 120 людей.

Опозиція Венесуели закликала до подальших протестів і до масової акції в Каракасі 2 серпня, коли має відбутися перше зібрання асамблеї.