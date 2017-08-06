Влада Венесуели заявляє про придушення «терористичної» атаки

Військовослужбовці Венесуели заявляють про придушення «терористичної» атаки на базу в місті Валенсія, в результаті чого загинули два бунтівники та затримали вісім людей.

Військові 6 серпня заявили, що атаку очолив армійський дезертир, який мав зв’язки з США та Колумбією.

Військові заявили, що бунтівні елементи всередині війська спрямовували повстання проти влади Ніколаса Мадуро.

На телебаченні Мадуро сказав, що затриманий лейтенант «активно надавав інформацію, і ми маємо свідчення від семи (заарештованих) мирних жителів».

Чиновники заявили, що в нападі брали участь 20 повстанців.

Венесуела переживає політичну і економічну кризу, напруження зростає після того, як Мадуро зміцнив свою владу після місяців протесту проти його правління.

Мадуро закликав голосувати наприкінці липня, щоб обрати нову Конституційну асамблею для перепису конституції країни, щоб надати йому широкі повноваження. Цей крок засудили США і міжнародне співтовариство.

Вибори бойкотувала опозиція, але Мадуро назвав їх «найбільшим голосуванням за революцію».

Посол США в ООН Ніккі Гейлі написала у мережі Twitter, що організовані владою Венесуели вибори були «шахрайством» та «кроком до диктатури». Президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати широкі економічні санкції проти Каракаса.