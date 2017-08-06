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07 Серпень 2017, Київ 01:49
Новини | Міжнародні

Влада Венесуели заявляє про придушення «терористичної» атаки

Сутички в Каракасі під час демонстрації проти виборів до Конституційної асамблеї, 30 липня 2017 року

Військовослужбовці Венесуели заявляють про придушення «терористичної» атаки на базу в місті Валенсія, в результаті чого загинули два бунтівники та затримали вісім людей.

Військові 6 серпня заявили, що атаку очолив армійський дезертир, який мав зв’язки з США та Колумбією.

Військові заявили, що бунтівні елементи всередині війська спрямовували повстання проти влади Ніколаса Мадуро.

На телебаченні Мадуро сказав, що затриманий лейтенант «активно надавав інформацію, і ми маємо свідчення від семи (заарештованих) мирних жителів».

Чиновники заявили, що в нападі брали участь 20 повстанців.

Венесуела переживає політичну і економічну кризу, напруження зростає після того, як Мадуро зміцнив свою владу після місяців протесту проти його правління.

Опозиційні активісти протестують через загибель молодого активіста під час зіткнень в Каракасі 8 червня 2017 року
Опозиційні активісти протестують через загибель молодого активіста під час зіткнень в Каракасі 8 червня 2017 року

Мадуро закликав голосувати наприкінці липня, щоб обрати нову Конституційну асамблею для перепису конституції країни, щоб надати йому широкі повноваження. Цей крок засудили США і міжнародне співтовариство.

Вибори бойкотувала опозиція, але Мадуро назвав їх «найбільшим голосуванням за революцію».

Посол США в ООН Ніккі Гейлі написала у мережі Twitter, що організовані владою Венесуели вибори були «шахрайством» та «кроком до диктатури». Президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати широкі економічні санкції проти Каракаса.

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