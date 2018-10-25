Адвокат: Сенцов зможе дізнатися про премію Сахарова через тиждень-два

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов поки що не знає про присудження йому премії імені Сахарова «За свободу думки» 2018 року і може дізнатися про це не раніше ніж за тиждень-два, заявив його адвокат Дмитро Дінзе.

Як заявив Дінзе телеканалові «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), Сенцов зможе дізнатися про новину лише з листа, який йому можуть написати родичі або знайомі.

«З Олегом ми номінацію на премію не обговорювали, – сказав Дінзе. – Але я сподіваюся, що премія стане плюсом, який буде додано до загальної скарбнички, яка і приведе до його звільнення». При цьому юрист висловив сподівання, що премія зробить реальнішими переговори з обміну ув’язненими, які йшли «на громадському і дипломатичному рівні».

«Зараз вони перебувають у підвішеному стані, в глухому куті. Поки що взагалі нічого не відбувається, переговори як в стіну вперлися, – зауважив він. – Але може, премія допоможе розхитати цю стіну і якимось чином її зруйнувати».

Щодо стану Сенцова, то, за словами адвоката, під час його останнього візиту до нього на початку цього місяця режисер почувався зле, але зараз, за джерелами Дінзе, «його стан потроху стабілізується».

25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі оголосили, що лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став український режисер Олег Сенцов.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.