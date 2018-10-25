У Європі вітають присудження Сенцову премії Сахарова

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії за звинуваченнями в тероризмі, що широко визнані політичними, став лауреатом цьогорічної премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова, яку вручають за внесок у захист прав людини. Про це під оплески євродепутатів у Страсбурзі повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні. Рішення відразу привітали європейські діячі.

«Завдяки своїй відвазі і рішучості, тому, що він поставив своє життя під загрозу, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за визволення політичних в’язнів, яких утримують у Росії і деінде у світі. Присуджуючи йому премію Сахарова, Європейський парламент висловлює солідарність із ним і його справою. Ми закликаємо звільнити його негайно. Його боротьба нагадує нам, що наш обов’язок – захищати права людини будь-де в усьому світі і за будь-яких обставин», – заявив Антоніо Таяні, оголошуючи рішення.

На здобуття премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова Сенцова висунула фракція Європейської народної партії (ЄНП, EPP) у Європарламенті.

Представники Європейської народної партії, зокрема, євродепутат від Словаччини Едуард Кукан, привітали рішення.

«Олег Сенцов – в’язень сумління, чесна та невинна людина, яка після протистояння російській окупації Криму була засуджена до 20 років в’язниці російськими судами за обвинуваченням у плануванні терористичних актів. Це – порушення міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя. Підтримуючи Олега Сенцова, Європарламент використав можливість залишитися вірним своїм переконанням, принципам демократії, правам людини та гідності, верховенству права і свободі думки», – заявив Кукан.

Член парламентської групи ЄНП Міхаель Ґалер, який є доповідачем Європарламенту у справах України, назвав Олега Сенцова «голосом іще близько сімдесяти інших невинних осіб, які в нелюдських умовах гинуть у російських в’язницях». Присуджена Сенцову премія означає, що Європарламент «засвідчує той факт, що вони не забуті», додав Ґалер.

Привітали це рішення і в інших парламентських групах Європарламенту. Зокрема, Ґі Ферговстадт, який очолює групу «Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), наголосив: «Сподіваюся, що ця премія допоможе Сенцову і всім українцям, які заарештовані чи засуджені в Росії з політично мотивованих міркувань, вийти на волю»

Привітав Сенцова і повторив заклик Фергофстадта і президент Європейської ради Дональд Туск. «Я вкотре закликаю Москву звільнити Сенцова й усіх інших політичних в’язнів після незаконної анексії Криму Росією», – написав він у твітері.

Цілком протилежною прогнозовано виявилася реакція Росії. «Абсолютно політизованим» назвала присудження премії Олегові Сенцову речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. За її словами, їй не відомо, які були підстави цього рішення і як воно мотивувалося.

Премію Сахарова мають вручити переможцеві 12 грудня 2018 року під час парламентської сесії у Страсбурзі. Але через те, що Сенцов далі перебуває за російськими ґратами, є великі сумніви в тому, як може відбутися ця церемонія: «Чи буда там сам Сенцов, чи його представлятиме хтось із родичів, чи просто буде символічний порожній стілець?» – запитує журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Євродепутат Ребекка Гармс, яка була доповідачем Європарламенту у справах України раніше, теж наголошує: «Ми справді хочемо побачити Олега Сенцова вільним, ми хочемо, щоб він був у грудні у Страсбурзі і прийняв премію Сахарова 2018 року власними руками. Ми хочемо почути його промову, з якою він виступив би в Європарламенті».

Також і представництво Європейського союзу в Україні, наполягаючи на негайному звільненні Сенцова, заявляє, що «з нетерпінням чекає» на нього в Європейському парламенті, щоб він особисто отримав нагороду.

Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов був обраний із-поміж трьох фіналістів рішенням голів політичних груп і президента Європейського парламенту, так званої «Конференції президентів». Він став першим українцем, нагородженим премією імені відомого радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова.

Два інші претенденти – Насер Зефзафі, лідер масового руху непокори «Хірак аш-Шаабі ар-Ріф» («Народний рух Ріфу») у регіоні Ріф на півночі Марокко, який боровся з корупцією, пригніченням і зловживаннями влади і був через це викрадений марокканськими силовиками і засуджений до 20 років позбавлення волі, – та 11 громадських і гуманітарних організацій, що захищають права мігрантів і рятують їх у Середземному морі, разом узяті.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його адвокати і правозахисники називають їх політично мотивованими, а самого Сенцова в’язнем сумління. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

Із вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.