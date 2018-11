Порошенко про зустріч з Ердоганом: продовжуватимемо координацію в процесі звільнення політв’язнів

Україна продовжуватиме координацію дій із Туреччиною в питанні звільнення політв’язнів, повідомив президент України Петро Порошенко після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі.

«Ми високо цінуємо допомогу Туреччини і особисто пана президента у звільненні політичних в’язнів. Дуже дякуємо за звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, і домовилися щодо тих, хто незаконно утримується в окупованому Криму і на території РФ, будемо продовжувати координацію про продовження процесу звільнення політв’язнів», – сказав Порошенко.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 70 українців.