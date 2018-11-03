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03 Листопад 2018, Київ 21:47
Новини | Політика

Порошенко про зустріч з Ердоганом: продовжуватимемо координацію в процесі звільнення політв’язнів

Президент України Петро Порошенко (л) і президент Туреччини Реджеп Ердоган (п). Стамбул, 3 листопада 2018 року

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Україна продовжуватиме координацію дій із Туреччиною в питанні звільнення політв’язнів, повідомив президент України Петро Порошенко після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі.

«Ми високо цінуємо допомогу Туреччини і особисто пана президента у звільненні політичних в’язнів. Дуже дякуємо за звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, і домовилися щодо тих, хто незаконно утримується в окупованому Криму і на території РФ, будемо продовжувати координацію про продовження процесу звільнення політв’язнів», – сказав Порошенко.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 70 українців.

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