Лідери кримських татар Чийгоз і Умеров прибули до України (трансляція)

Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров 27 жовтня прибули до України з Туреччини, якій їх видала російська влада.

Літак із лідерами кримських татар приземлився в аеропорту «Бориспіль» перед 14:00.

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде пряму трансляцію з аеропорту.

25 жовтня російська влада передала Туреччині Умерова й Чийгоза, засуджених підконтрольними Кремлю судами в анексованому Криму. Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що кримськотатарських лідерів помилував президент Росії Володимир Путін, його укази засекречені й не опубліковані.

Адвокат Микола Полозов, зі свого боку, заявив, що Чийгоз і Умеров не просили російського президента про помилування.

Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді з одного боку виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти.

Умерова засудили до двох років колонії-поселення, а також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

Обидва відкидали звинувачення на свою адресу і називали справи політично мотивованими.