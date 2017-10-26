Президент ПАРЄ закликає Росію скасувати заборону Межлісу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Стелла Кіріакідес закликала Росію скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

«Вітаю звільнення кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова. Оскільки вони є представниками Меджлісу, важливої й традиційної структури кримськотатарської спільноти, їхнє звільнення є кроком у правильному напрямку. Я сподіваюся, що після звільнення цих двох лідерів відбудуться й інші. Я також закликаю російську владу скасувати всі обмеження стосовно Меджлісу кримськотатарського народу», – заявила Кіріакідес.

Підконтрольні Росії суди в Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді з одного боку виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти.

Умерова засудили до двох років колонії-поселення, а також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня стало відомо, що російська влада передала Умерова й Чийгоза Туреччині. Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що кримськотатарських лідерів помилував президент Росії Володимир Путін, його укази засекречені й не опубліковані.

Адвокат Микола Полозов, зі свого боку, заявив, що Чийгоз і Умеров не просили російського президента про помилування.

Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом Україна проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.