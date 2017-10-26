Звільнений політв’язень Ахтем Чийгоз підтвердив намір прибути до України ввечері 26 жовтня

У Києві готуються до зустрічі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Криму та звільнених напередодні. Дату повернення в Україну – 26 жовтня – підтвердив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Ахтем Чийгоз.

«Я буду радий бачити будь-якого громадянина моєї країни»,– сказав він.

Чийгоз і Умеров прибудуть в аеропорт «Бориспіль» ввечері, тоді ж відбудеться зустріч з журналістами, підтвердили в Меджлісі кримськотатарського народу.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза помилував президент Росії. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини та України», – написав журналіст у фейсбуці.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Президент України Петро Порошенко вже дякував президентові Туреччини Реджепові Тайїпу Ердоганові за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Звільнення Чийгоза й Умерова також привітали в Європейському союзі, закликавши при цьому Москву негайно звільнити і всіх інших громадян України, так само незаконно затриманих і в Росії, і в анексованому нею українському Криму.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умерова звинувачували у публічних закликах до сепаратизму з погляду Росії. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному перекладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, який перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму підтвердив вирок ще одному з лідерів кримськотатарського руху Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень», що, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів: з одного боку – прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським». При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.