Радіо Свобода Daily: Умеров і Чийгоз вже на свободі після «таємного» звільнення

Чийгоза й Умерова передали Туреччині

Лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Росією Криму, передали Туреччині. Після прибуття в Анкару вони зможуть вилетіти до Києва. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова була досягнута під час останньої зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз були помилувані. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані», – написав він у Facebook..

Між мітингом і ймовірною депортацією

Екс-очільник Одещини і лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі скликає людей на нову акцію перед Верховною Радою. Ніч на середу він провів там же, встановивши у Маріїнському парку власний намет. Мітинг має стояти щонайменше до 7 листопада, коли парламент повернеться до голосувань за політичну реформу, заявляє Саакашвілі. Утім, у чинної влади є низка запитань і до скликаного мітингу, і до Саакашвілі, і до його оточення. Наприклад, генеральний прокурор Юрій Луценко назвав людей під Радою «гастролерами», що готують силовий переворот в державі «на догоду Кремлю».

Коханівського посадили під домашній арешт

Лідерові організації «Добровольчий рух ОУН» Миколі Коханівському Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 грудня за місцем проживання в Києві. Окрім того, його зобов’язали здати закордонний і внутрішній паспорти і носити електронний браслет.

Майбутнє «Нафтогазу»

З початком опалювального сезону випадково чи ні збіглися в часі заяви про залежність отримання чергового траншу кредиту МВФ від підвищення тарифів на газ для населення, презентація стратегії «Нафтогазу» з публікацією інтерв’ю віце-прем’єра Володимира Кістіона про можливу ліквідацію компанії. І майбутня доля «Нафтогазу» може залежати ніби ще й від рішення Стокгольмського арбітражу, яке готується наприкінці наступного місяця. А 25 жовтня з’явилося повідомлення під гучною назвою «Кабмін готується забрати ГТС у «Нафтогазу» «силою». Про те, чому уряд запізнився зі своїм дуже уважним поглядом на «Нафтогаз», читайте тут.

І про справи фінансові.

Голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко задекларував понад 571 тисячу гривень виграшу в Українській національній лотереї.

«Багаті друзі небагатого Путіна»

А от сумарний статок людей, що входять у так зване «особисте коло» президента Росії Володимира Путіна, становить 24 мільярди доларів. Наприклад, 49-річний Михайло Шеломов, син двоюрідної сестри Путіна Любові Шеломової, виявився володарем активів на суму в 573 мільйони доларів США. Про частину з них він має слабке уявлення. Центр з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) та російська «Новая газета» опублікували розслідування, яке, можливо, проливає світло ще на одного «власника» активів, пов'язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Танцівник»

А на завершення історія чоловіка, що заробляє красою та пластикою свого тіла. Один із найвидатніших представників сучасної балетної сцени, уродженець Херсона Сергій Полунін презентував у Києві документальний фільм американського режисера Стівена Кантора «Танцівник», в якому зіграв головну роль. Стрічка зібрана із рідкісних сімейних архівів, розповідей друзів та інтерв'ю молодого чоловіка. В український прокат фільм виходить сьогодні, 26 жовтня. Під час прес-показу Полунін розповів, що погодився зніматися у стрічці, зокрема, аби примирити батьків.

Робіть благородні вчинки, що заслуговують на повагу!

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