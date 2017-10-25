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25 Жовтень 2017, Київ 12:31
Новини | Політика

Ляшко задекларував понад півмільйона гривень виграшу в лотерею

Олег Ляшко

Голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко задекларував понад 571 тисячу гривень виграшу в Українській національній лотереї.

Про це йдеться в повідомленні від 24 жовтня про істотні зміни за рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, Ляшко задекларував три виграші: 283 560, 153 485 і 134 тисячі гривень.

9 жовтня Ляшко задекларував 15,9 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомості.

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