Ляшко задекларував понад півмільйона гривень виграшу в лотерею

Голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко задекларував понад 571 тисячу гривень виграшу в Українській національній лотереї.

Про це йдеться в повідомленні від 24 жовтня про істотні зміни за рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, Ляшко задекларував три виграші: 283 560, 153 485 і 134 тисячі гривень.

9 жовтня Ляшко задекларував 15,9 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомості.