Між мітингом і ймовірною депортацією: політичне майбутнє Саакашвілі

Екс-очільник Одещини і лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі скликає людей на нову акцію перед Верховною Радою. Ніч на середу він провів там же, встановивши у Маріїнському парку власний намет. Мітинг має стояти щонайменше до 7 листопада, коли парламент повернеться до голосувань за політичну реформу, заявляє Саакашвілі. Утім, у чинної влади є низка запитань і до скликаного мітингу, і до Саакашвілі, і до його оточення.

Міхеїл Саакашвілі з іншими організаторами мітингу планують проводити у наметовому містечку під Верховною Радою лекції про політику, комунікації та реформи.

«А о сьомій годині у нас спільні збори, на які люди можуть приходити після роботи і говорити про те, як змінити систему, як покращити життя – про речі, які нас усіх турбують. Я чекаю вас, тому що хочу знати, що ми усе робимо недарма», – сказав Саакашвілі.

Мітингарі залишатимуться під стінами Ради, поки депутати не ухвалять законопроекти, потрібних для зміни політичної системи в Україні, заявляє Саакашвілі.

Тим часом намети на Грушевського стоять напівпорожні, а його особистий – охороняють чоловіки з нашивками «Донбас». За порядком стежать десятки правоохоронців.

Природа мітингу

Утім, в його опонентів – представників чинної влади – є багато запитань і до мотивів екс-очільника Одещини, і до його оточення, і до мітингу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у вівторок назвав людей під Радою «гастролерами», що готують силовий переворот в державі «на догоду Кремлю».

Від приналежності до мітингу вже відмежувався батальйон Збройних сил України «Донбас-Україна». Командир 46-го окремого батальйону спеціального призначення В'ячеслав Власенко заявив, що його бійці не мають жодного стосунку до акцій протесту під будівлею Верховної Ради, в яких бере участь народний депутат Семен Семенченко і батальйон «Донбас».

Були різні акції, де вони (військовослужбовці батальйону «Донбас») брали участь на чолі з депутатом Семенченком. Це були акції боротьби з бурштином, незаконним бізнесом. Насправді виявилося, що вони хочуть забрати собі цей бізнес

«Були різні акції, де вони (військовослужбовці батальйону «Донбас» – ред.) брали участь на чолі з народним депутатом Семенченком. Це були акції боротьби з бурштином, незаконним бізнесом. Насправді виявилося, що вони хочуть забрати собі цей бізнес. Це насправді піар. Тепер ми цих людей бачимо під Верховною Радою. Вони намагалися нам показати це як третій Майдан. Мені неприємно, що ця «акція» взагалі може порівнюватися з Майданом», – сказав він.

Мітингу не було би без грошей, які приватними літаками завозять до України грузинські друзі Саакашвілі, заявляє Луценко.

На ці кошти купували автоматичну нарізну зброю і платили мітингувальникам, каже генпрокурор.

Міхеїл Саакашвілі дійсно опирається на вузьке коло екстремістів грузинського і українського походження.

«Міхеїл Саакашвілі дійсно опирається на вузьке коло екстремістів грузинського і українського походження. До того ж, перших, грузинів, він пробував легалізувати в Україні, коли був головою Одеської державної адміністрації», – заявив Луценко на Раді регіонального розвитку в вівторок.

Щон6айменше 20 громадян Грузії, яких у той період Саакашвілі запросив до України як «діячів культури», можуть видворити, повідомила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

«Запрошені для проведення культурної діяльності іноземці ніякої участі у культурній діяльності чи інших заходах на території Одеської області та України не брали», – зазначили у ГПУ.

Крім посвідок на тимчасове проживання, вони отримали службові авто, що свідчить про розтрату державних коштів, сказала Сарган. Їх можуть незабаром екстрадувати з України силами Державної міграційної служби (ДМС).

Трьох друзів Саакашвілі вже екстрадували з України літаком Нацгвардії. Йдеться про підполковника грузинської армії у відставці Давида Макішвілі, екс-водія лідера «Руху нових сил» Міхеїла Абзіанідзе та начальника особистої охорони Саакашвілі Георгія Рубашвілі.

Статус Саакашвілі

Окреме питання – статус в Україні Саакашвілі. Луценко заявив, що Державна міграційна служба відмовила грузинові, громадянство якого було припинене, у статусі біженця. А отже, його незабаром можуть депортувати.

У ДМС підтверджують: політик подав заяву про політичний притулок із порушеннями, тому в статусі йому відмовили. І додають, що підстави його екстрадувати дійсно є.

Натомість Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не отримував жодної відповіді, тим більше – документів про відмову, і підстав екстрадувати з України взагалі немає. Лідер партії «Рух нових сил» висловив перекнання, що його видворення – «це завдання від президента Росії Володимира Путіна».

У середу Саакашвілі прийшов до міграційної служби, і провів там брифінг для журналістів. Він ще раз наголосив, що йому повинні надати статус біженця, а, в разі чого, не екстрадувати, а судити за українськими законами.

Він також планує оскаржувати припинення його громадянства – відповідні документи у середу надійшли йому з Адміністрації президента. Саакашвілі додав, що піде до суду «сьогодні-завтра».

Що чекає на Саакашвілі далі в Україні?

Звичайні юридичні закони щодо Міхеїла Саакашвілі в Україні не діятимуть. Якби справа стосувалась українських віп-політиків – ДМС усе вирішувала би швидше, вважає політолог Микола Давидюк.

Експерт припускає, що влада вже підготувала весь законодавчий пакет щодо його екстрадиції, утім, ще не вирішено, чи цим скористаються. Президент України Петро Порошенко взяв у цьому паузу, каже Давидюк.

«Якщо Саакашвілі не зробить нічого екстравагантного, що порушить баланс політичних сил – його залишать. В принципі, це вигідно для президента – така наявна наочна опозиція. Якщо будь-хто скаже, що він затискає владу, то відповість: от гляньте, на вулиці живуть. А з іншого боку – українська політика настільки динамічна, що будь-який ворог може стати союзником, і навпаки», – каже Давидюк.

Саакашвілі є зручним навіть для чинної влади, адже відвертає увагу від іншого крила опозиції – скажімо, Юлії Тимошенко та Вадима Рабиновича, вважає політолог Андрій Єрмолаєв. Разом із тим, він на сьогодні є яскравою технологією, і на лідера «Руху нових сил» вже зробили свої ставки інші гравці, додає експерт.

«Те, що відбувається на майданчику біля Верховної Ради – це спроба «силовим» шляхом, шляхом тиску примусити владу до дочасних виборів», – каже Єрмолаєв.

Саме цим пояснюється те, що кількість та масштаб вимог мітингу з часом лише зростають – протест запрограмований на активні дії, каже політолог. І у цьому є загроза, адже Саакашвілі залучив сили, пов’язані з добровольчим рухом, такі, що готові до силових дій, каже Єрмолаєв.

Із 2013 року багато що змінилось: суспільство наелектризоване та має на руках багато зброї, тож «не можна допустити жодної краплі крові, навіть жодного синяка», каже політолог.