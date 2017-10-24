Луценко: міграційна служба відмовила Саакашвілі в статусі біженця, його можуть екстрадувати

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про відмову Державної міграційної служби в наданні колишньому президенту Грузії, лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі статусу біженця.

«У нас є новина. Якщо раніше я заявляв, що Саакашвілі має статус, який унеможливлює його депортацію або його екстрадицію будь-яким чином, то зараз Державна міграційна служба відмовила йому в статусі біженця, щодо якого він написав заяву, і Саакашвілі, як завжди, до суду з оскарженням цього рішення не звернувся», – сказав Луценко.

За його словами, відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

«Державна міграційна служба знає про це напевно», – додав Луценко.

У відповідь на запит Радіо Свобода станом на 2 жовтня у Генпрокуратурі повідомляли, що клопотання компетентних органів Грузії про розшук, взяття під варту і видачу Саакашавілі, яке надійшло до ГПУ 7 вересня 2017 року, направили до Міністерства юстиції України. Мін’юст наразі не надав відповіді на запит Радіо Свобода щодо результатів екстрадиційної перевірки.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований і екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». За словами Саакашвілі, його адвокат подав заяву у міграційну службу України з проханням про захист.