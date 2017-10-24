ГПУ: Саакашвілі легалізував «екстремістів» із Грузії як «діячів культури», тепер їх видворяють

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що Міхеїл Саакашвілі ще на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації легалізував перебування в Україні двадцяти громадян Грузії як «цінних діячів культури», але тепер їх видворяють із України.

Як написала у фейсбуці речниця ГПУ Лариса Сарган, Міхеїл Саакашвілі «опирається на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження». Причому, за її словами, перших, грузинів, він пробував легалізувати і легалізував частину їх в Україні: будучи головою Одеської ОДА, він примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання двадцятьом громадянам Грузії як цінним діячам культури.

«Запрошені для проведення культурної діяльності іноземці будь-якої участі у культурній діяльності чи інших заходах на території Одеської області та України не брали. Після прибуття запрошених іноземців до України їх було легалізовано у відповідності до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» за клопотанням КУ «Одеський обласний навчально-методичний центр закладів культури та мистецтва» Одеської ОДА до ГУ ДМС в Одеській області, яким було видано посвідки на тимчасове проживання терміном на 1 рік. Крім того, посадовими особами Одеської ОДА було забезпечено незаконно переправлених іноземних громадян службовими автотранспортними засобами, закріпленими за департаментами Одеської ОДА, для власного користування, що свідчить про розтрату держмайна та нецільового використання бюджетних коштів, шляхом зловживання владою або службовим становищем», – повідомила речниця.

«Наразі є всі підстави для видворення зазначених двадцяти осіб з України, що і відбувається силами Державної міграційної служби», – наголосила вона.

Попереднього дня, 23 жовтня, Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії і колишній голова Одеської ОДА, а нині особа без певної діяльності і без громадянства, але лідер української партії «Рух нових сил», повідомив про видворення з України до Грузії трьох громадян цієї країни з його оточення і назвав це «злочином» і «тиском на його оточення». У Державній міграційній службі тоді ж повідомили, що цих трьох громадян Грузії, затриманих у Києві 21 жовтня, видворили через порушення ними українського міграційного законодавства: двом із них дозволи на перебування в Україні скасували ще у вересні, третій уже тривалий час перебував в Україні незаконно.

Сам Саакашвілі теж потенційно перебуває на порозі депортації з України. Як повідомив раніше 24 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко, ДМСУ відмовила Міхеїлові Саакашвілі у статусі біженця, якого він домагався, до суду з оскарженням цього рішення той не звертався, і тепер відсутні «будь-які

спеціальні обставини», що могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію до Грузії.

Саакашвілі у відповідь заявив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

У ДМСУ на це, у свою чергу, відповіли, що через те, що наразі Саакашвілі «ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні», це «дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно у межах діючого законодавства». У міграційній службі нагадали, що в розгляді заяви про надання так званого додаткового захисту від імені Саакашвілі відмовили у зв’язку з порушеннями при подачі цієї заяви: вона була не належної форми, до того ж принесли її до канцелярії Головного управління ДМС у Львівській області четверо невідомих, які не засвідчили свої особи, тоді як закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» вимагає, щоб такі заяви подавалися особисто або через законного представника.

Проти Саакашвілі порушені чотири кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.