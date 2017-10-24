Саакашвілі заявляє, що міграційна служба не відповіла на його запит

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Так Саакашвілі відреагував на заяву генпрокурора Юрія Луценка, який 24 жовтня заявив, що міграційна служба відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця.

«Генеральний прокурор Луценко остаточно забрехався… Іронія ситуації в тому, що міграційна служба мені не те що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні», – написав Саакашвілі у Facebook.

Він додав, що кілька тижнів тому його адвокати подали позов до суду про бездіяльність міграційної служби. За словами Саакашвілі, 26 жовтня у Львівському окружному адміністративному суді відбудеться слухання у цій справі.

«Зараз мій статус в Україні повністю легальний – я особа, яка має постійне місце проживання на території України, користуюся усіма правами громадянина і депортувати з території України мене не можна», – наголосив екс-голова Одеської ОДА.

Генпрокурор Луценко заявив, що наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі. Інформації про те, на якій стадії перебуває екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі, видачі якого вимагає Грузія, Луценко не уточнив.

У відповідь на запит Радіо Свобода 2 жовтня у Генпрокуратурі повідомляли, що клопотання компетентних органів Грузії про розшук, взяття під варту і видачу Саакашавілі, яке надійшло до ГПУ 7 вересня 2017 року, направили до Міністерства юстиції України. Мін’юст наразі не надав відповіді на запит Радіо Свобода щодо результатів екстрадиційної перевірки.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований і екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». За словами Саакашвілі, його адвокат подав заяву у міграційну службу України з проханням про захист.