Депортація грузинів: атака на Саакашвілі – чи профілактика нелегальної міграції?

Трьох громадян Грузії з оточення екс-президента тієї країни та колишнього керівника Одеської області Міхеїла Саакашвілі представники Нацгвардії схопили в Києві й вивезли до Тбілісі, заявив Саакашвілі журналістам. Він назвав це спробою тиску на нього, кримінальним злочином і порушенням міжнародних норм, відтак Саакашвілі спільно з іншими членами його партії «Рух нових сил» принесли заяву про злочин до Генпрокуратури. Між тим, у Державній міграційній службі повідомляють, що грузинів видворили з України через порушення міграційного законодавства. У МВС спростовують заяви Саакашвілі про тиск на його оточення.

Трьох громадян Грузії підрозділ Нацгвардії силоміць затримав у Києві, після чого їх, із «застосуванням тортур», урядовим літаком вивезли до Грузії – відповідну «заяву про злочин» Міхеїл Саакашвілі та позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко принесли до генерального прокурора Юрія Луценка.

Ідеться про трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні: це колишній водій Саакашвілі Михайло Абзіанідзе, інструктор української Нацгвардії Давид Макишвілі та колишній начальник охорони екс-президента Грузії Георгій Рубашвілі, розповів журналістам Міхеїл Саакашвілі.

Усі вони вийшли на зв’язок, вони перебувають у Тбілісі. Цим затриманням займалася Нацгвардія

«Їх просто зловили посеред вулиці, мішок на голову – і в державний український літак. Усі вони вийшли на зв’язок, вони перебувають у Тбілісі. Цим затриманням займалася Національна гвардія, – констатує Саакашвілі. – Порушені всі права людини. Якщо людину депортують, мають бути суди, оформлення документів, апеляція, адвокати…»

Саакашвілі уточнив, що ніхто з цих трьох грузинських громадян разом з ним не перетинав українсько-польського кордону 10 вересня цього року, тож, на його думку, українська влада не може звинувачувати їх за цим епізодом.

Екс-президент Грузії розкритикував ці дії Нацгвардії, назвавши їх «бандитизмом, який вчиняють від імені держави».

Член правління «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі Юрій Дерев’янко називає це спробою тиску і на партію, і особисто на екс-президента Грузії. Але, за його словами, передовсім треба зважати на те, що в Україні в цих грузинських громадян залишилися дружини й діти, тож батьків необхідно повернути до їхніх сімей.

«Найголовніше – це дати вказівки, які Генпрокуратура тільки може дати, щоб Ніколь (чотиримісячна дочка депортованого Михайла Абзіанідзе – ред.) отримала свого батька назад, а Каріна (дружина Абзіанідзе – ред.) – свого чоловіка», – наголошує Дерев’янко.

Голова прес-служби МВС Артем Шевченко, зі свого боку, звинуватив Саакашвілі в антидержавних заявах.

Ми не коментуємо заяви політичних аферистів. Вся інформація про цих грузинських громадян є на сайті Державної міграційної служби

«Ми не коментуємо заяви політичних аферистів. Вся інформація про цих грузинських громадян є на сайті Державної міграційної служби. Але хочу додати: заяви про необхідність ліквідувати Нацгвардію в країні, яка воює, може робити або ворог України, або іноземний агент, або людина, яка є несповна розуму», – обурився речник МВС.

Різко негативно щодо останніх заяв Саакашвілі про Нацгвардію висловилися і деякі депутати.

Зі свого боку, Державна міграційна служба звітує про перший тиждень проведення загальнодержавних профілактичних заходів «Мігрант». В одному з повідомлень ідеться про видворення з України трьох громадян Грузії, яким, за версією служби, «були скасовані дозволи на проживання та анульовані відповідні посвідки».

Міхеїл Саакашвілі шукає можливості підтримувати увагу до своєї персони, так пояснює заяву екс-голови Одеської області та колишнього президента Грузії політолог Олександр Палій.

Саакашвілі проривав кордон, незважаючи на українські закони. Україна має абсолютне право видворяти нелегальних мігрантів і без запрошення адвокатів. Аналогічно вчиняють у США

«Саакашвілі проривав кордон, незважаючи на українські закони. Але він згадує про дотримання міграційного законодавства, коли йому це вигідно. Україна має абсолютне право видворяти нелегальних мігрантів і без запрошення адвокатів. Аналогічно вчиняють з мігрантами, наприклад, у США», – стверджує Палій.

Це не перший випадок, коли проблем із перебуванням в Україні зазнає хтось із соратників чи колег Саакашвілі. Так, 15 жовтня 2017 року в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України депутата парламенту Грузії й бізнесмена Кобу Накопію. Служба безпеки заборонила йому в’їзд до України терміном на три роки, повідомляє «Українська правда», посилаючись на офіційну відповідь СБУ. Коба Накопія є одним із прихильників екс-президента Міхеїла Саакашвілі.