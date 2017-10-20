Протести, які потрібні Україні, чи союз реформаторів із шарлатаном? У США дали різні оцінки протестів у Києві

Два провідні американські експерти з питань України, Адріан Каратницький та Андерс Ослунд діаметрально розійшлись в оцінці протестів під Верховною Радою України. Своїми думками аналітики американського аналітичного центру Atlantic Council поділились з «Голосом Америки». Каратницький побачив у протестах загрозу «влади натовпу», натомість Ослунд вважає, що вони сприяють необхідним Україні реформам.

Ліберали-єврооптимісти програють від об'єднання із крайніми правими, демагогами та провокаторами, вважає Адріан Каратницький.

«Фундаментальною помилкою лібералів-єврооптимістів (та європейських консерваторів, таких як «Самопоміч») є об'єднання із:

а) крайніми правими групами;

б) нестабільним грузинським демагогом, який привів із собою власних «тітушок» і приховує інформацію про те, хто його підтримує та фінансує;

в) провокаторами на кшталт Семена Семенченка, який схоже очолює групу бойовиків, які влаштовують незаконні блокади, зберігаючи при цьому зв'язки із політичною партією;

г) політичними прихильниками прямої дії проти законного та демократично обраного уряду – як от Єгор Соболєв;

ґ) такими як «Свобода», член якої Левченко зриває роботу парламенту за допомогою димових шашок», – вказав Каратницький.

На думку цього експерта, подібні союзи дискредитують ліберальні та консервативні рухи та підривають ліберальні демократичні цінності, підміняючи їх владою та правосуддям натовпу, а також залякуваннями.

«Все це підриває хорошу репутацію «Самопомочі» та руху єврооптимістів, які мають засудити подібну тактику, – зазначає Адріан Каратницький. –Україні потрібні центристські та ліберальні політичні партії, а не рухи вічних псевдо-революціонерів, які втратили відчуття напрямку та вірять, що пости у Facebook та союз з харизматичним грузинським шарлатаном можуть створити масовий рух».

Протести сприяють реформам – наголошує, на противагу Каратницькому, Андерс Ослунд.

«Це протести за демократію і проти корупції, які потрібні Україні», – відзначає експерт.

«Україна негайно має щось зробити з приводу антикорупційного суду та Верховної Ради, яка все більше перетворюється на провідні гнізда корупції. Я не очікував цих протестів, але схоже, що вони штовхають Україну у вірному напрямку», – вважає Ослунд.

«Все чудово. Вимоги протестів – незалежний антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, виборча реформа – були закладені ще у коаліційну угоду грудня 2014 року, але не були виконані. У протестах бере участь значна кількість ліберальних, орієнтованих на реформи парламентарів. Один із перших аргументів проти цих протестів – мовляв, медичну реформу буде складніше провести. Але ми побачили, що реформа пройшла через Раду, і я думаю – саме завдяки протестам», – відзначив Ослунд у коментарі «Голосу Америки».

Дослідник також не поділяє застережень з приводу складу мітингувальників.

«У мітингах беруть участь найрізноманітніші люди, а скаржаться на склад мітингувальників ті, хто хоче демократизації України і хоче, щоб вона лишалась корумпованою. Давайте фокусуватись на вимогах протестів, а не на тих їх учасниках, які можуть комусь не подобатись», – підкреслив Ослунд.

За словами цього експерта, немає підстав робити далекосяжні висновки і з приводу невисоких рейтингів окремих політичних сил та політиків, які вийшли до Ради.

«Всі українські політики зараз мають невисокі рейтинги. В українських ЗМІ домінує негативна пропаганда один проти одного. ЗМІ до міри заангажовані і реформаторам складно пробитись, а подібні заходи – це їхній шанс. Тим більше тішить, що протести здебільшого позбавлені насильства», – сказав Ослунд.

Заклики Саакашвілі «винести козла», які можна тлумачити як заклик до повалення президента України Порошенка, також не викликали зауважень у експерта.

«Основа демократії – конкуренція. Думка, що президента не можна критикувати – просто асбурд», – підкреслив Ослунд.