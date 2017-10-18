Акція під Радою насправді на підтримку коаліції і Порошенка – Чумак

Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Віктор Чумак (позафракційний); Андрій Тетерук («Народний фронт») («Скайпом»).

18 жовтня, другий день поспіль, у центрі Києва мітингують. Активісти пообіцяли перебувати на вулиці Грушевського щонайменше до четверга, 19 жовтня. Оскільки саме цього дня, як очікується, парламент має розглянути їхні вимоги, зокрема – законопроекти про скасування депутатської недоторканності, зміни до виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Інна Кузнецова: Пане Чумак, чому протести виникли саме перед розглядом медичної реформи?

Завтра буде проголосований точно хоч один законопроект про скасування депутатської недоторканності

​Віктор Чумак: Навпаки, медична реформа виникла на порядку денному перед тим, як влада вже місяць знала про те, що 17 жовтня буде масова акція саме на підтримку цих законів. Це було поставлено, щоб поставити на розтяжку опозицію. Ми це знали за тиждень... Я абсолютно впевнений, що завтра буде проголосований точно хоч один законопроект про скасування депутатської недоторканності. Їх стоїть у порядку денному два – президента і Левченка. Відрізняються тільки датою набуття чинності – президентський з 2020 року, а Левченка – з моменту прийняття. Я буду голосувати за обидва. Який прийметься першим. Це все рівно буде початком процесу. Конституційний закон не приймається за один день, а за дві сесії.

Щодо виборчого законодавства – є сумніви... Стоїть три закони про вибори депутатів

Щодо виборчого законодавства – є сумніви... Стоїть три закони про вибори депутатів – №1068, №1068-1, №1068-2 і два виборчі кодекси. Один із виборчих кодексів і №1068-2 дуже схожі. Один із них можна взяти за основу. Вони вже отримали схвальні відгуки ОБСЄ, Венеційської комісії, ПАРЄ. Це не законопроект сьогоднішнього дня, був написаний групою науковців ще під керівництвом Юрія Ключковського. І це дуже хороший закон, який готові всі ухвалити. Учора навіть чотири фракції парламенту на погоджувальній раді сказали, що готові ухвалити. Але готові ухвалити тільки дві фракції, які й обіцяли – БПП і «Народний фронт».

Про антикорупційний суд –немає у порядку денному. Не впевнений, що не може з’явитися. Потрібно, щоб закон вносив президент

Про антикорупційний суд – його просто на сьогоднішній день немає у порядку денному. Я не впевнений, що не може з’явитися. Є закон №6011 групи депутатів, який отримав схвальний відгук Венеційської комісії. Венеційська комісія розуміє, що за нашими процедурами його важко ухвалити. Потрібно, щоб цей закон вносив президент. Що заважає президенту взяти за основу №6011, додати ті пункти, які хоче там бачити, внести його сьогодні? Ми вчора на погоджувальній раді сказали Парубію, що готові відкликати проект №6011.

Це мітинг на підтримку коаліції і Поро

Такі різні сили об’єднала брехня влади. Акція абсолютно вдала – люди почали думати, за що треба виходити. Можна виходити безкінечно на акції за свої зарплати, пенсії, тарифи й інше, але це ніколи не поміняється, поки існуватиме така політична система. Олігархи мають економічні важелі впливу, вплив на політику, мають вплив на ЗМІ. Учора були люди, яких я бачив на Майдані. Вони стояли не за гроші. Волонтери і матері хлопців, які загинули в АТО. Поки немає комунікації влади з громадянами, небезпека залишатиметься завжди. Це мітинг на підтримку коаліції і Петра Порошенка – за підтримку норми в коаліційній угоді 2014 року щодо ухвалення нового виборчого законодавства, пропорційної системи з відкритими списками не пізніше першого кварталу 2015 року, пункту передвиборчої програми Порошенка «Жити по-новому»: «Зроблю все можливе і неможливе, щоб позачергові вибори до Верховної Ради 2014 року відбувалися за новою пропорційною системою з відкритими списками».

– Пане Тетерук, можливо, вони вийшли і на захист «Народного фронту», щоб допомогти виконати передвиборчі обіцянки?

«Народний фронт» збирається віддавати максимум голосів за впровадження реформи медичної, якої потребує Україна

​Андрій Тетерук: «Народний фронт» збирається віддавати максимум голосів за впровадження реформи (медичної – ред.), якої потребує Україна. «Народний фронт» є хребтом в усіх моментах парламенту, не даючи йому шансу розхитатися або праворуч, або ліворуч.

Ми вітаємо всі мирні зібрання і висловлювання народом України будь-яких своїх думок, вимог. Але категорично засуджуємо позицію, яка була вчора – були побиті поліцейські, били нардепів, які обпльовувалися мітингарями, принижуючи нардепів або громадян України. Навіть за часів Майдану не допускалося таких принижень, які відбувалися вчора під Радою.

ЗМІ Російської Федерації просто смакували ті кадри, які створили учорашні організатори. Хоча є дійсно люди, які приходили висловлювати свою позицію – їх й було почуто

Єдине схвалення, яке вчора отримали мітингарі – це ЗМІ Російської Федерації, які просто смакували ті кадри, які створили учорашні організатори. Хоча є дійсно люди, які приходили висловлювати свою позицію – їх й було почуто.

Істинна прихована мета – заблокувати роботу парламенту у воюючій країні

Якщо одночасно з вимогою ухвалити певні законопроекти, мітингувальники нападають на нардепів, які йдуть працювати, викриває істинну приховану мету цих – заблокувати роботу парламенту у воюючій країні.

– Єгор Соболєв у мережі «Фейсбук» писав, що були якісь нічні переговори, під час яких досягнуто згоди щодо ухвалення законопроекту про зняття недоторканності і стосовно змін до виборчого законодавства. Мовляв, влада найбільше боїться антикорупційного суду.

На нараді у Парубія була розмова, у влади немає голосів, вона на межі. Завтра не прийдуть – просто не хочуть приймати

​Віктор Чумак: Я не беру участі у жодних перемовинах. Учора на нараді у Парубія була така розмова, що у влади немає голосів, вона на межі буквально. Якщо вони завтра не прийдуть – просто не хочуть приймати.

Є величезна кількість депутатів в «Ударі», які не хочуть голосувати, у БПП, у «Народному фронті». А «перевести стрілки» на мітингувальників, що їх не пустили

Більшість? Я знаю, що це є величезна кількість депутатів в «Ударі», які не хочуть голосувати, у БПП, у «Народному фронті». Там дуже і дуже суперечлива позиція. А просто-на-просто «перевести стрілки» на мітингувальників, що їх не пустили. Всі закони, які ми просили розглянути, є в порядку денному, пройшли комітети, там немає проблеми... Коли немає що відповідати по суті, всі у нас стають «агентами Москви», «агентами Кремля».

Всі рішення в парламенті ухвалюються виключно на холодну голову. Дехто собі вважає, що можна натиснути на парламент і хтось за ніч ухвалить рішення – це руйнування інституції парламентаризму

​Андрій Тетерук: Всі рішення в парламенті ухвалюються виключно на холодну голову, без зайвих емоцій і після виважених прийнятих консультацій і рішень на засіданнях фракцій або на погоджувальній раді. Те, що дехто собі вважає, що можна натиснути на парламент і хтось за ніч ухвалить якесь рішення, що буде втілене негайно у парламенті – це руйнування взагалі інституції парламентаризму. Всі хто вважають, що хтось когось може залякати? Дестабілізувати роботу – вони мають розуміти, що таким самим чином вони підіграють нашому ворогу.

Ті, хто організував мітинг, більше потерпають від обвинувачень у тому, що зупиняють парламентські процеси. Вони будують свої політичні кар’єри, звітують перед своїми господарями

Самі зараз ті, хто організував мітинг, більше потерпають від обвинувачень у тому, що зупиняють парламентські процеси. Вони будують свої політичні кар’єри, звітують перед своїми господарями. Це їхня відповідальність. Ми будемо визначатися щодо законопроектів безпосередньо перед голосуванням. Завтра зранку у нас буде фракція. «Народний фронт» неодноразово не тільки заявляв, а й голосував минулі законопроекти, які вносилися на розгляд, віддаючи всі голоси, щоб зняти депутатську недоторканність.

– Говорячи про мітингувальників, наприклад, які є представниками колишнього батальйону «Донбас», люди, які пройшли фронт, і те, як дехто з військових ставиться до того, як їх знімають, чи можна там ходити, журналістам... Це викликає неабияку тривогу. Сьогодні, наприклад, кореспонденту Радіо Свобода забороняли знімати.

Віктор Чумак: Все, що зараз робиться – щоб влада чула власний народ. Не більше. Треба розмовляти. Я вчора запропонував Бурбаку, Парубію раз з десяток: люди, ви ж майданна влада, ви ж прийшли з Майдану, вийдіть і скажіть свою позицію – там сцена, ви ж стояли завжди на Майдані...