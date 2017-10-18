Унаслідок конфлікту біля Ради затримані 11 людей – поліція

У центрі Києва унаслідок сутички біля Верховної Ради затримані 11 людей.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками у військовослужбовців Нацгвардії напередодні.

У поліції зазначають, що 17 жовтня мітингувальники відібрали у правоохоронців щити і захисну амуніцію, протягом дня із представниками наметового містечка проводилися переговори про повернення щитів, проте активісти відмовилися.

«Коли колона на чолі із людьми з викраденими у правоохоронців щитами в руках вишикувалася, щоб йти під інші адміністративні будівлі, правоохоронці вкотре закликали мітингувальників повернути засоби захисту. Однак отримали відмову, внаслідок чого виникла сутичка та штовханина. В результаті інциденту поліцейські доставили до відділку 11 активних учасників», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що трьох мітингувальників уже відпустили.

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля Верховної Ради. Мітингувальники встановили намети.

За даними поліції, 17 жовтня під час сутичок на акції біля Верховної Ради України постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції. 26-річний поліцейський роти особливого призначення і 64-річний мешканець Івано-Франківської області із травмами різного ступеню тяжкості шпиталізовані. Іншим двом потерпілим надано медичну допомогу на місці.

У поліції додали, що в результаті інцидентів 17 жовтня правоохоронці нікого не затримували. За фактами подій розпочато три кримінальних провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), «грабіж» і «умисне знищення або пошкодження майна».