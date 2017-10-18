Важливий четвер: чи скасує Рада недоторканність і стару виборчу систему?

У середу Верховна Рада продовжила розглядати медичну реформу, утім, не встигла її ухвалити. Депутатам залишиться розглянути ще близько сотні правок. Розгляд нової концепції охорони здоров’я відбувався без сюрпризів: критикували реформу ті ж, хто від початку виступав проти неї. Натомість, гостріше парламентарі коментували мітинг, що вже другий день відбувається під стінами Верховної Ради. Активісти додали нових наметів та розгорнули польову кухню, очікуючи, що Рада розгляне їхні вимоги: зняття недоторканності з депутатів, виборча реформа та Антикорупційний суд.

Спікер Андрій Парубій розпочав пленарне засідання, закликаючи активістів розблокувати під’їзди до Верховної Ради. Інакше, сказав він, може бути зірвана робота парламенту і заплановані на державному рівні зустрічі.

«Крім того, якщо буде загроза життю та здоров'ю депутатів у четвер, може бути зірване голосування за медичну реформу та за скасування депутатської недоторканності. Тож, я закликаю не порушувати порядок денний. Верховна Рада має працювати повноцінно, ефективно та дієво», – сказав Парубій.

Неприпустимим є також насилля щодо правоохоронців, заявив голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак. «Ніхто розганяти це мирне зібрання не буде, як і піддаватися на різні провокації», – сказав він.

А керівник фракції БПП Артур Герасимов каже, що, на його думку, «ні Саакашвілі, ні його прихильники не ставлять собі за мету домогтися виконання тих вимог, які висувають». Їхня справжня мета – захопити владу, дестабілізувавши Україну, додав він.

Натомість сам Міхеїл Саакашвілі, екс-очільник Одещини, лідер «Руху нових сил» запевняє, що хоче очистити український політикум, тому закликає людей не розходитись із-під Ради. Туди активісти звезли нові намети і відкрили польову кухню.

Недоторканність

Рада встигне 19 жовтня розглянути лише питання скасування депутатської недоторканності і виборчу реформу, прогнозує депутат «Народного фронту» Віктор Пинзеник.

«Що стосується Антикорупційного суду, наскільки я почув, там є зауваження Венеційської комісії, тому він не ставитиметься на розгляд», – каже Пинзеник.

І, швидше за все, голосів на те, щоби позбавити парламентарів імунітету, вистачить, каже Пинзеник Радіо Свобода.

Комітет із питань правової політики рекомендував депутатам розглянути одразу два законопроекти про зняття недоторканності – від президента Петра Порошенка та «свободівця» Юрія Левченка.

І «Самопоміч», що усіляко підтримує мітинг активістів під парламентом, вважає президентську версію законопроекту недосконалою. За словами депутата цієї політичної сили Романа Семенухи, омана полягає в тому, що депутати нового скликання працюватимуть із жовтня 2019 року (якщо вибори відбудуться вчасно). Тоді як недоторканність зникне у 2020 році, як передбачає документ, відтак може статись, що вони скасують це нововведення, каже він.

«Це, знаєте, як ніби ми з вами зустрічались і домовились через рік одружитись. І потім я кажу, що це станеться через п’ять років. Як можна розцінювати президентську ініціативу. Якщо ми всі, зокрема і президент, обіцяли зняти депутатську недоторканність вже 17 років. Тепер президент говорить, що це з 2020 року», – каже Семенуха.

Виборча реформа і Антикорупційний суд

Що стосується виборчої реформи, і в цьому випадку Рада розглядатиме кілька альтернативних законопроектів. Ідея пропорційної системи з відкритими списками більш захищена від фальсифікацій, проте саме нездатність домовлятись та доходити компромісів може завадити парламентарям ухвалити один із них, вважає із лідерів «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул.

«Без компромісного варіанту кожен буде голосувати за свій», – додав він.

Утім, за суперечками про нюанси політичних законопроектів легко забути, що для українського суспільства не менш важливою є медична реформа, як така, що напряму впливає на якість життя людей, каже політолог Микола Давидюк.

Натомість бізнесу дуже важливий законопроект про Антикорупційний суд як елемент судової реформи, каже Давидюк: «Тому що іноземний бізнес не хоче заходити в країну, де не можуть гарантувати їхніх капіталів. І де будь-який чиновник в селі і суддя в районному центрі може віджати мільйон доларів».

Проте найбільш резонансним стане законопроект про скасування депутатської недоторканності, і саме цей закон матиме найбільше маніпуляцій і викручування медійної картинки.

«Тому що одні кажуть: давайте приймати у 2020 році, інші, які теж не хочуть зняття недоторканності (тому що жодна зі сторін цього не хоче), кажуть, давайте зараз. І цей конфлікт спеціально закладається спеціально таким тільки з однією метою – не зняти цієї недоторканності взагалі», – каже Давидюк.

У поліції Києва повідомили, що за порядком в урядовому кварталі столиці слідкуватимуть у посиленому режимі. Скажімо, 18 жовтня безпеку гарантували 3500 правоохоронців.