Біля Ради мітингують 200 людей, ситуація контрольована – МВС

Зранку 18 жовтня поблизу Верховної Ради перебувають близько 200 людей, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

«З них представники «Руху нових сил» – до 50, батальйон «Донбас» – до 100 та «Справедливість» – до 50 людей», – ідеться в повідомленні.

Міністерство називає ситуацію контрольованою. «Там перебуває достатня кількість поліції і військовослужбовців Нацгвардії, аби забезпечити безпеку громадян і безперешкодне функціонування державних установ», – вказує МВС.

Верховна Рада зранку 18 жовтня продовжує роботу.

Уночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлені активістами намети силовики не зноситимуть. «Ми не хочемо повторити помилок попередніх. Ми хочемо забезпечити волевиявлення громадян», – наголосив він.

За даними, які оприлюднив керівник Національної поліції, до лікарні в стані середньої тяжкості 17 жовтня були госпіталізовані двоє правоохоронців. Як повідомив раніше речник Нацполіції Ярослав Тракало, трьом цивільним, які також мали ушкодження внаслідок сутичок, надали медичну допомогу на місці.

Протистояння відбулося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.