Князєв: намети поблизу Верховної Ради не зноситимуть

Поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлені активістами намети силовики не зноситимуть. Про це вночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

«Ми не хочемо повторити помилок попередніх. Ми хочемо забезпечити волевиявлення громадян», – наголосив він.

Князєв також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок, балаклав.

«Сьогоднішні загороджувальні заходи були виставлені Національною поліцією тільки для забезпечення безпеки громадян. Ніхто ж не забув 31 серпня 2015 року, коли пронесена граната забрала життя людей... У всі дні, у які будуть проходити акції на Площі Конституції, такі заходи будуть, і рамки металошукачів будуть», – сказав Князєв.

За даними, які оприлюднив керівник Національної поліції, до лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє правоохоронців. Як повідомив 17 жовтня речник Нацполіції Ярослав Тракало, трьом цивільним, які також мали ушкодження внаслідок сутичок, надали медичну допомогу на місці.

Протистояння відбулося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.