Протести під Радою: зробити владу «судимою» і «доторканною»

Сутички з поліцією, сльозогінний газ, намети протестувальників біля Верховної Ради. Так виглядають масові акції українських опозиційних партій 17 жовтня з вимогою скасувати депутатську недоторканість та змішану виборчу систему, а також створити Антикорупційний суд. Без цих трьох реформ прогрес в Україні неможливий, стверджують політики, які підтримали протест. І президент, і голова Верховної Ради запевняють, що судову реформу, зміни до виборчого законодавства та скасування недоторканості парламент розгляне вже днями.

Кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

У мітингу беруть участь представники різних політичних сил і громадських організацій, зокрема: «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демальянс», «Національний корпус», «Автомайдан», «Центр протидії корупції», громадський рух «Чесно». За різними даними, учасників акції – від двох до чотирьох тисяч.

Реформи, яких вимагає опозиція та небайдужі громадяни – необхідні для подолання корупції та подальшого розвитку України, стверджують організатори протесту, серед яких і заступник голови фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Єгор Соболєв.

Рішення, потрібні для подальшого поступу країни, застрягли в Раді. Це – створення Антикорупційного суду. Рішення про скасування недоторканості, перехід до виборів за відкритими списками партій

«Рішення, потрібні для подальшого поступу країни, застрягли в Раді. Це – створення Антикорупційного суду, щоб топ-корупціонери нарешті почали отримувати тюремні вироки. Це – рішення про скасування недоторканості, щоб тут (у парламенті – Ред.) ніхто не ховався від закону. Це – перехід до виборів наступного парламенту за відкритими списками партій», – пояснив Соболєв Радіо Свобода суть протесту.

Протестувальники висловлювали гостру критику щодо президента Петра Порошенка, називаючи його гальмом для реформ і вимагаючи його імпічменту.

Проте мітинг підтримала і частина депутатів від БПП. Так депутат від «Блоку Петра Порошенка» Світлана Заліщук під час мітингу заявила Радіо Свобода, що Україна без судової та виборчої реформи ризикує на багато років залишитися «сірою зоною» без перспектив.

Законопроекти про реформи блокують у комітетах

«Законопроекти про реформи блокують у комітетах. Хто не дає це робити? Перше питання – до президента. Ми бачимо, що коли президентові потрібне ухвалення закону, наприклад, щодо статусу Донбасу, знаходяться голоси у достатній кількості. З кнопкодавством та порушенням Конституції. Головна мета реформ – подолати корупцію. Якщо цього не зробити, Україна залишиться такою собі «сірою зоною», – попереджає Заліщук.

На імпровізованій сцені, з якої зверталися до натовпу представники опозиції, слово взяв екс-президент Грузії, а нині лідер української партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі. За його словами, реформи, за які люди вийшли на протест, є неможливими, доки президент Петро Порошенко лишається при владі.

Попервах протест тримав мирно. Речник МВС Артем Шевченко наголосив Радіо Свобода, що охороною порядку в урядовому кварталі займаються 3,5 тисячі правоохоронців: підрозділи Національної поліції та Національної гвардії. Ця кількість є співмірною з числом протестувальників, тож провокацій, імовірно, вдасться уникнути.

Утім, надвечір на вулиці Грушевського між учасниками мітингу і силовиками сталися сутички – коли активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради. Металошукач і частину тимчасової огорожі вони зламали, поліція у відповідь застосувала газ. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, а також за даними Нацполіції, в результаті сутичок постраждали щонайменше три мітингувальники та один правоохоронець: його госпіталізували з травмою голови.

Мітингувальники змогли встановити кілька наметів на проїжджій частині вулиці Грушевського та у Маріїнському парку, нині їх охороняють ветерани добровольчих підрозділів. За словами мітингувальників, намети стоятимуть доти, доки парламент не ухвалить законів про зняття депутатської недоторканості та про реформування судочинства і виборчого законодавства.

Тим часом голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що скасування депутатської недоторканності народні депутати розглядатимуть в четвер, 19 жовтня, а перед цим два законопроекти щодо цього, президентський та опозиційний, розглянуть у комітетах.

Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, заявляє, що саме він першим запропонував створення Антикорупційного суду, а ще два роки тому вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до Конституції щодо скасування депутатської і суддівської недоторканності.

Суддівська недоторканність ліквідована. І вісім тисяч носіїв недоторканності вже її не мають. Залишилось ще 450

«Перший етап ми зробили. Суддівська недоторканність ліквідована. І вісім тисяч носіїв недоторканності вже її не мають. Залишилось ще 450», – зауважив Порошенко.

Він додав, що вимагав скасування депутатської недоторканості і в своєму зверненні на День Конституції та у власному законопроекті про зміни до основного закону.

За його словами, уся судова реформа відбувається у тісній співпраці з Радою Європи і Венеціанською комісією.

Президент додав, що він готовий підтримати законодавчі рушення парламенту щодо трьох реформ, які вимагають протестувальники. І нагадав, що у бюджеті на 2018 рік вже передбачили кошти на фінансування Антикорупційного суду.