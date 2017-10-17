Біля Ради активісти продовжують встановлювати намети, вже є 12 великих наметів

Мітингувальники продовжують встановлювати намети на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, станом на 18:30 мітингувальники встановили 12 великих і 20 маленьких наметів.

Крім того, учасники протестів встановили намети на проїжджій частині на вулиці Грушевського.

Перед цим між учасниками мітингу і силовиками відбулися сутички.

Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради.

За даними поліції, в результаті сутичок постраждали чотири людини, серед яких один правоохоронець.

Напередодні один із ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання парламенту. Народний депутат Єгор Соболєв, який підтримує вимоги мітингувальників, запропонував продовжити засідання і розглянути законопроекти щодо зняття недоторканості.

Парубій сказав, що він не може цього зробити, оскільки це є порушенням регламенту.