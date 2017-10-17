У центрі Києва між учасникам мітингу і силовиками сталася штовханина (трансляція)

У центрі Києва на вулиці Грушевського між учасникам мітингу і силовиками сталася штовханина.

Це сталося в урядовому кварталі поблизу будівлі Кабміну, учасники акції намагалися пронести намети до площі поблизу будівлі Верховної Ради, проте правоохоронці їм завадили.

За попередніми даними, є троє постраждалих: як серед силовиків, так і серед мітингувальників.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

У ході штовханини застосувався сльозогінний газ.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції – від двох до чотирьох тисяч.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.