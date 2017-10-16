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16 Жовтень 2017, Київ 16:46
Новини | Політика

Саакашвілі про акцію 17 жовтня біля Ради: люди настроєні мирно

Міхеїл Саакашвілі

Колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух Нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що учасники акції протесту, яка запланована на 17 жовтня біля Верховної Ради, настроєні мирно. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Люди які прийдуть завтра до Верховної Ради, вони настроєні мирно, спокійно, рішуче… ми повинні просто показати, що ми – спокійна сила», – заявив він.

«Коли вони кажуть, що ми хочемо щось захопити. Навіщо? Таким чином влада хоче нас показати маргіналами. А які ми маргінали? Ми виражаємо думку практично всього населення України», – додав він.

Саакашвілі також припускає, що анонсована акція протесту є початком «великого процесу».

«Я думаю, що це тільки початок великого процесу. Люди мають прийти, щоб сказати, щоб так з нами більше ніхто не розмовляв...пояснити, що ми – не козли, що у нас є свої права і гідність», – зазначив лідер партії «Рух Нових сил».

На 17 жовтня запланований так званий «всеукраїнський збір» під Верховною Радою України. Серед організаторів акції прихильники Міхеїла Саакашвілі, «Самопомочі», «Демократичного Альянсу», «Автомайдану» і «Свободи». За словами Саакашвілі, на акції мають прозвучати три основні вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності й ухвалення нового виборчого закону.

Водночас у СБУ заявляють про попередження збройної провокації, яка готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою у Києві. За інформацією СБУ, двоє колишніх активістів «Революційних правих сил» намагалися купити два автомати АК-47 і три гранатомети, щоб застосувати їх на мітингу, але силовики заблокували спробу купівлі зброї.

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