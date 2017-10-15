У СБУ кажуть про попередження провокації під час планованих на вівторок протестів

У СБУ заявляють про попередження збройної провокацію, яка готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою у Києві.

За інформацією Служби безпеки, двоє колишніх активістів «Революційних правих сил» намагалися купити два автомати АК-47 і три гранатомети, щоб застосувати їх на мітингу. Але співробітники СБУ заблокували спробу купівлі зброї.

«У ході 9 обшуків вилучено понад 200 тисяч гривень, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру», – мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 15 жовтня.

17 жовтня під Верховною Радою України має відбутися так званий «всеукраїнський збір». Серед організаторів акції прихильники Міхеїла Саакашвілі, «Самопомочі», «Демократичного Альянсу», «Автомайдану» і «Свободи».